Guinée : Alpha Condé a-t-il offert un « cadeau empoisonné » au Nigérian Bola Tinubu ?

Au Nigéria, le journaliste d’investigation David Hundeyin a indiqué samedi que le nouveau président Bola Tinubu avait un passeport guinéen. Des allégations faites sur Twitter et qui n’ont pas manqué d’enflammer le réseau social le weekend dernier.



En effet, selon l’article 137 (1) (a) de la Constitution nigériane, une personne ne peut diriger le pays si « elle a volontairement acquis la citoyenneté d’un pays autre que le Nigéria ou, sauf dans les cas prescrits par l’assemblée nationale, a fait une déclaration d’allégeance à un tel pays ».



« Je sais qu’il a un passeport nigérian »



Le site d’informations Guinéenews, informe que Tinubu s’était rendu en Guinée en 2015 pour évaluer la situation politique du pays. Il se serait ensuite installé à Conakry pour finalement rejoindre l’équipe de campagne d’Alpha Condé. On lui aurait délivré un passeport diplomatique guinéen dans la même période.



En tout cas, selon le ministre nigérian des travaux publics et du logement Babatunde Fashola, la constitution permet à un citoyen nigérian d’avoir la double nationalité. « Je sais qu’il a un passeport nigérian. Je ne lui connais pas de double nationalité. Je sais qu’il résidait à l’étranger lorsqu’il est parti en exil. Je ne sais pas s’ils lui ont donné la citoyenneté américaine là-bas. Quel rapport avec les résultats des élections ? La dernière fois que j’ai vérifié, j'ai vu que la constitution du Nigéria vous permet d’avoir la double nationalité » a déclaré l’ex-directeur de cabinet de Tinubu hier dimanche sur Channels Television’s.



« Je vais vérifier »



Cependant, lorsqu’on lui demande si la constitution du pays autorisait le président à avoir une double nationalité, il nuance sa réponse, et promet de vérifier. « Je vais vérifier. Je vais vérifier cela, mais je doute que la Constitution vous rende inadmissible si vous avez la double nationalité parce que la constitution vous permet d’avoir la double nationalité », a-t-il réitéré.