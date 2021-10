Guinée: Alpha Condé avait une dent contre les origines « Peules » de ses homologues (Embaló Sissoco)

Alpha Condé avait une haine pour l'ethnie Peul ....

En fin septembre 2020, le président Alpha Condé avait pris la décision de fermer 3 des 6 frontières voisines de la Guinée-Conakry (Sénégal, Guinée-Bissau et Sierra Léone). Le chef d’Etat guinéen évoquait des raisons sécuritaires. Une décision qui a eu de graves répercussions sur le plan économique. Un an après, la junte auteure du putsch qui a entraîné la chute de Alpha Condé, a, par la voix de son chef le colonel Mamady Doumbouya, annoncé la réouverture des frontières.