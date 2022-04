Guinée : Alpha Condé de retour à Conakry, ce vendredi

L'ancien homme fort de Conakry, Pr. Alpha Condé, a regagné, ce vendredi, la capitale guinéenne. Ce, après des soins médicaux aux Emirats Arabes Unis. C'est le Comité national du rassemblement pour le développement (Cnrd) qui a donné l'information à travers un communiqué de presse signé du chef d'état-major des armées, le Colonel Sadiba Koulibaly.





"A cette occasion, le Président de la Transition remercie les autorités du pays hôte (EAU) pour la grande attention ainsi que le traitement privilégié dont l'ancien Président a bénéficié durant son séjour. Ces remerciements s'adressent aussi aux autorités des Institutions régionales et sous régionales, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés connues ou anonymes ayant contribué à la réussite de cette mission humanitaire", relève ledit communiqué parcouru par Seneweb.





Selon lui, le Cnrd rassure l'opinion nationale et internationale que l'ancien Président demeurera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra, selon la même source. "Son intégrité et sa dignité seront toujours respectées conformément à son rang et à son statut", jure le Colonel Sadiba Koulibaly.