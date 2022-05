Guinée : Alpha Condé et une vingtaine de membres de l'ancien régime poursuivis pour crimes de sang

L’étau se resserre davantage autour de l'ancien président guinéen Alpha Condé et les anciens dignitaires de son régime. Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, a donné des instructions ce mercredi 4 mai 2022, aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation contre l’ancien Président guinéen, Alpha Condé et l’essentiel de ce qui constituait les piliers de son régime. Ce sont en tout 27 personnalités qui sont visées par cette procédure. Le magistrat a mis en avant des faits présumés d'atteintes volontaires et involontaires à la vie humaine, mais aussi des disparitions forcées, des tortures, des agressions sexuelles...