Guinée : Après sa victoire, Alpha Condé tend la main à ces opposants

À peine élu président de la République après l'annonce des résultats définitifs par la cour constitutionnelle, le président sortant qui brigue un 3e mandat a réagi via le réseau social Facebook sur sa victoire.





Alpha Condé a remercié le peuple de Guinée pour sa victoire lors du scrutin du 18 octobre dernier. "Je remercie très sincèrement l'ensemble du peuple de Guinée pour sa maturité politique ayant permis le déroulement jusqu'à son terme du processus électoral dans notre pays. Je remercie tous les militants, sympathisants ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont voté en faveur du RPG Arc-en-ciel et donc pour moi le 18 octobre 2020. Je dédie cette victoire à tous les Guinéens, qu'ils aient voté pour moi ou non car ce qui compte, au-delà de nos différences, c'est la République de Guinée que nous devons tous mettre au-dessus de nos ambitions personnelles, fussent-elles légitimes", à écrit le président guinéen.





Alpha Condé a invité l'ensemble des acteurs politiques à l'union afin de taire leurs différends pour aller à un développement de la Guinée "C'est le moment de taire nos contradictions afin qu'ensemble, dans l'unité et la concorde, nous nous retrouvions pour faire face à l'essentiel : le développement socio-économique de la Guinée et par conséquent l'amélioration des conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire national. Je prends l'engagement d'œuvrer fermement dans ce sens dès l'entame de ce premier mandat de la quatrième république", a indiqué Alpha Condé.





Il n'a pas manqué par ailleurs de tendre la main à toutes les composantes de la vie sociale pour bâtir une Guinée émergente" Je réitère ma main tendue à toutes les compétences du pays, indépendamment de leur origine ou de leur appartenance politique à se joindre à nous, dans une dynamique inclusive qui tient compte des aspirations de chacun, pour continuer à bâtir dans la paix, la Guinée de nos rêves" a lancé le président Condé.