Guinée Bissau : Des fusillades signalées au Palais, Umaru Sissoco Embalo «exfiltré»

Tentative de coup d’Etat ou coup d’Etat réussi? En tout état de cause, des coups de feu ont été entendus au palais du gouvernement de Guinée-Bissau en plein Conseil des ministres, ce mardi 1 février. Et selon les premières informations obtenues, «il y aurait eu des morts et le Président Umaru Sissosco Embalo serait exfiltré par sa garde rapprochée».



Toutefois, Bissau Online a donné les dernières informations. «Des sources de la présidence de la République de Guinée-Bissau confirment que le chef de l'État, Umaro Sissoco Embaló, et le Premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, sont à l'intérieur du bâtiment, entourés de militaires », a écrit la source. Elle ajoute que le Président Umaro Sissoco Embaló, plusieurs membres du gouvernement et dirigeants sont également arrêtés au palais du gouvernement. «Personne n'entre, ou ne sort», précise-t-on.



Nous y reviendrons.