Guinée : Deux soldats arrêtés

Les putschistes ont arrêtés des soldats pour pillage et vandalisme

Les putschistes ont donné la nouvelle hier à la télévision nationale guinéenne selon Igfm. Les soldats F. Abdoul et D. Djibril de 2ème classe sont accusés d’actes de vandalisme et de pillage de bien des populations. Le junte a ainsi décidé de les arrêter et de les radier de l’armée.