Guinée: Dalein Diallo reçoit le coordonnateur du système des Nations-Unies

Une délégation du système des Nations-Unies en Guinée a été reçue ce vendredi 16 avril 2021 par Cellou Dalein Diallo, leader incontesté de l’opposition guinéenne.





Le coordonnateur du Système des Nations-Unies en Guinée Vincent Martin et sa suite, ont échangé avec le président de l'UFDG durant plusieurs minutes à son domicile à Dixinn. Dr. Vincent Martin et sa collaboratrice Madame Cynthia Petrigh, Conseillère pour la paix et le développement ont abordé avec Cellou Dalein Diallo la crise sociopolitique de Guinée.

Sur sa page Facebook, le président de l’UFDG a indiqué avoir eu des échanges approfondies avec son hôte. « Nous avons eu des échanges approfondis sur la situation socio-politique qui prévaut en Guinée et, à l’occasion, avons passé en revue les différents conflits qui opposent l’UFDG au pouvoir de Conakry », à écrit Cellou Dalein Diallo.