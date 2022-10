Guinée : Doumbouya ne « veut pas confisquer le pouvoir »

Doumbouya ne « veut pas confisquer le pouvoir »

Le chef de la junte militaire guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya a profité de son discours, à l’occasion du 64e anniversaire de l’Indépendance de son pays, pour rassurer les populations. Célébrée, ce samedi 1er octobre, la fête de l’indépendance de la Guinée, a été placée sous le signe du Pardon et de la Réconciliation. « L’ensemble des membres du gouvernement n’ont aucune intention de confisquer le pouvoir », a rassuré le chef de l’Etat, lors de son allocution à la Télévision.





« La situation qui prévalait en Guinée avant le 5 septembre 2021 était devenue insupportable pour l’ensemble des populations, a-t-il soutenu dans son discours.





« La situation de notre pays était caractérisée par la corruption généralisée, la dilapidation des deniers publics, la politisation des services publics, le laisser-aller dans l’administration, la baisse du niveau du système éducatif et sanitaire, une pauvreté endémique, l’accaparement des richesses par une minorité d’individus, ainsi que le communautarisme exacerbé », a justifié le Colonel Doumbouya face aux guinéens.