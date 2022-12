[Vidéo] Guinée Équatoriale : Le Président Téodoro Obiang Nguema investi pour un nouveau mandat

Le Président Téodoro Obiang Nguema investi pour un sixième mandat

Le Président de la Guinée équatoriale, le Président Téodoro Obiang Nguema Mbasogo, a prêté serment, ce jeudi 8 décembre, devant le Conseil Constitutionnel. La cérémonie solennelle de l’investiture s’est déroulée, au passage maritime, à Malabo, en présence des Chefs d’Etats de la République du Congo, de Djibouti et de Sao Tomé-et-Principe respectivement Denis Sassou Nguesso, Ismaïla Omar Guelleh et Carlo Vila Nova. Ce, en sus des corps diplomatiques et consulaires, des présidents des institutions du pays, du Chef de l’église catholique et une forte mobilisation des membres du parti au pouvoir qu’est le congrès du Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE).

Né le 5 juin 1942, Téodoro Obiang Nguema Mbasogo va ainsi entamer son sixième mandat à la tête de son pays. Il a remporté le scrutin du 20 novembre dernier en obtenant 94,4% des voix selon la Commission électorale. De ce fait, le père du vice-président de la Guinée Équatoriale Teodoro Nguema Obiang Mangue (dit Teodorín), a juré devant Dieu et le peuple souverain de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et les Libertés des citoyens, entre autres promesses.









Par ailleurs, la cérémonie d’investiture a été rehaussée par la présence remarquable de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité de ce pays situé en Afrique Centrale. Elles ont fait leur démonstration de force devant un public excité, avec les bras levés et acclamant devant la scène. De la parade militaire à la marine nationale en passant par le show aérien avec les avions de chasse, la gendarmerie nationale, la police, la douane, etc, tout a été impeccable.





Au pouvoir depuis 43 ans et militaire de profession, le Président de la République Obiang est parti pour un nouveau mandat de sept (7) ans.