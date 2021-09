Guinée : la délégation de l’ONU reçue par le colonel Mamady Doumbouya

Arrivé dans la matinée de ce lundi 13 septembre à Conakry comme nous l’annoncions dans l’une de nos précédentes dépêches, le Représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh vient d’être reçu par le président du CNRD, colonel Mamady Doumbouya au Palais Mohamed V, ex-Palais des Nations, a-t-on appris.



Si pour le moment rien n’a filtré de ces discussions entre le président du CNRD et la délégation onusienne, il faut souligner que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact devant permettre aux deux parties de s’imprégner, d’une part du message du Secrétaire général de l’ONU adressé à la junte et de l’autre, des intentions que celle-ci a par rapport à la transition en cours.



Par ailleurs, faut-il préciser que le président du CNRD a annoncé à partir de demain mardi 14 jusqu’au vendredi 17 septembre une série de concertations avec l’ensemble des forces vives de la nation.