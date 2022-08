Guinée : La fermeté de Doumbouya devant le médiateur de la Cedeao

La Guinée ne compte sur personne d’autre que ses fils pour surmonter ses difficultés. Cette mise en garde de Doumbouya n’est pas loin d’être adressée au médiateur de la Cedeao, Yayi Boni qui séjourne actuellement à Conakry pour rencontrer tous les acteurs. Ce mercredi 24 août, lors de la réception du rapport sur les Assises nationales en présence de l’ancien président du Bénin, le colonel Mamady Doumbouya s’est voulu ferme.



« Les solutions à nos problèmes, on ne peut compter sur personne. Les problèmes sont guinéens, et les solutions le seront aussi. Depuis le début de notre histoire, nous avons assumé nos responsabilités et nous n’allons compter sur personne pour faire le travail à notre place. On le fera. La détermination du gouvernement de transition est sans faille », a martelé le tombeur de Condé, rapporté par Guinée News.



En Guinée, certaines décisions précises par la junte font débat, notamment les réformes. Une partie de la classe politique et de la société civile pense que les militaires n’ont pas la légitimité de mener les réformes. Ce qui avait justifié l’appel à manifestation, il y a quelques semaines. Pourtant, Doumbouya s’est montré intransigeant sur les réformes.



L’homme fort de Conakry pense que le développement passe par des changements qui impliquent des réformes. Il faut donc, pense-t-il, oser toucher ‘’les intérêts individuels et égoïstes’’ pour y arriver.



« Nous ne pouvons pas continuer à freiner le développement de notre pays en se cachant derrière des considérations irrationnelles qui sont l’ethnie, la région ou la religion et très souvent la politique. Les réformes structurelles continueront dans tous les domaines. Et nous ne reculerons devant personne pour faire les réformes », prévient-il.