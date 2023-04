Guinée : La junte radie un colonel et 26 autres militaires de l’armée

En Guinée, la junte au pouvoir, dirigée par le colonel Mamady Doumbouya, a décidé de radier de l’armée nationale le colonel Mamadou Alpha Barry et 26 autres militaires. M. Barry avait été condamné, en 2020, à cinq ans de prison pour vol aggravé. Sa peine a cependant été réduite à quatre ans de réclusion par la cour d’appel.





Ancien porte-parole de la gendarmerie nationale





Selon les sites d’informations Visionguinée et Mosaiqueguinée, l’homme était l’ancien porte-parole de la gendarmerie nationale. L’arrêté de radiation a été signé le mois dernier par le ministre de la Défense Aboubacar Sidiki Camara. Le document indique que cette sanction a été prise après les verdicts des juridictions militaires à l’encontre des intéressés et en application de l’article 37 du Statut général des militaires.







Maitre Salifou Béavogui, l’avocat de M. Barry, a déjà promis d’attaquer l’arrêté de radiation devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Pour lui, la condamnation de son client n’est pas définitive. «Aujourd’hui, il ne reste que quelques mois pour obtenir sa libération, d’un côté. De l’autre côté, la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée définitivement sur le pourvoi en cassation. Certes, le sursis a été rejeté, mais le pourvoi n’a pas encore été tranché», a-t-il déclaré.







Pour l’annulation de l’arrêté







L’homme de droit exige l’annulation de cet arrêté de radiation. Notons que les 26 autres militaires écartés des effectifs de l’armée guinéenne relevaient, entre autres, du Centre d’infanterie de Gaoual, du Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP), du Bataillon spécial des commandos en attente (BSCA), du Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA), du Bataillon quartier général (BQC) et du Haut commandement de la gendarmerie nationale. On n’a pas plus de précisions sur ce qui leur est reproché.