Guinée : La police se déploie aux alentours de la maison de Cellou Dalein Diallo

“Mon domicile est encerclé par la police”, Cellou Dalein Diallo

“Je suis actuellement bloqué chez moi. Mon domicile est encerclé par la police et la gendarmerie qui interdisent toute entrée et toute sortie.” L’annonce est faite par Cellou Dalein Diallo sur sa page Facebook.Il ajoute : “Ne pouvant faire face à la vérité des urnes, le régime anti-démocratique d’Alpha Condé tente de s’imposer par la force. Il est temps, pour la Guinée, de tourner la page de ce régime liberticide et fratricide.”