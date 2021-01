Guinée : Le procès Foniké Mengue (Fndc) enfin fixé au 11 janvier prochain

Après plusieurs jours de grève de la faim pour protester contre sa détention à la Maison centrale de Conakry, le responsable à la mobilisation du FNDC, Oumar Sylla dit Foniké Mengue aura droit finalement à un procès, dont la date a été fixée au lundi 11 janvier prochain, au Tribunal de première instance de Mafanco.Joint au téléphone, son conseil Maitre Béavogui apporte plus de précisions.« Maintenant qu’on est situé par rapport à son procès qui va débuter le lundi 11 janvier, je lui ai conseillé de s’alimenter afin de reprendre des forces. Il a été courageux et je pense qu’à partir du lundi, les choses vont commencer à se préciser sur son cas », explique l’avocat.Poursuivi pour attroupement illégal et trouble à l’ordre public, entre autres, l’activiste qui s'insurgeait contre un nouveau mandat pour Alpha Condé est détenu à la Maison centrale plus de quatre mois sans jugement.Pour rappel, l'épouse de Mengue avait lancé, hier sur Seneweb, un cri de cœur pour interpeller les autorités guinéennes sur la détention de son mari, avant de réclamer la tenue de son procès dans les meilleurs délais.