Guinée : Le vice-président de l’UFDG Chérif Bah arrêté par les forces de l’ordre

Nous venons de l’apprendre, le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée chargé des relations extérieures et de la communication a été arrêté dans la matinée de ce mercredi 11 novembre. Il a été embarqué avec deux autres personnes à Lambandji.





Le vice-président chargé des relations extérieures et de la communication de l’UFDG a été cité hier mardi par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn dans un dossier impliquant plusieurs responsables de l’opposition opposés à l’idée d'un 3e mandat.





Le vice-président de L'UFDG et 4 autres personnes, tous responsables de l'UFDG et du FNDC, sont accusés par le procureur de Dixinn d’avoir proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics.