Guinée : Les personnes handicapées dénoncent la non-application de la loi les protégeant

Comment faciliter l’accès des personnes porteuses de handicap dans les immeubles en Guinée ? La question a été au centre des débats ce lundi 7 décembre 2020, à la maison de la presse à Kipé.Pour les conférenciers, leur accès aux différents lieux de service pose problème. En Guinée, les bâtiments ne sont pas adaptés à ces personnes à mobilité réduite. « En 2015, j’ai été coopté par la FEGUIPA en tant que personne ressource pour la réactualisation du projet de loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées ; la loi a été promulguée au mois de mai 2018, par l’Assemblée nationale mais j'ai constaté que depuis l’adoption et la promulgation de cette loi, les textes d’application n’ont pas suivi pour ce qui concerne l’accès des personnes handicapées dans les bâtiments publics », a déclaré Thierno Saidou Diakité, conférencier.Les orateurs ont pointé du doigt le département en charge des affaires sociales. Pour eux, il y a moins d’actions menées dans le cadre de leur prise en charge dans ce sens. « Le constat est très amer. Je commence par le département : même nos bureaux se trouvent au sixième étage où l’ascenseur est toujours en panne. Que pense le département ? Pendant que les personnes handicapées veulent rencontrer leurs responsables pour exposer leurs problèmes, le constat est très amer (…) ; il n'y a jamais eu un recensement solide pour identifier les personnes handicapées en République de Guinée », a déploré Bernard Kamano, responsable de la planification de la FEGUIPAH.Pour rectifier le tir, selon eux, l’Etat doit prendre ses responsabilités. C’est en cela, une invite faite aux autorités guinéennes afin de se pencher sur la situation des handicapés en Guinée lors du prochain remaniement du gouvernement.« Dans la conclusion de mon exposé, j'ai dit que je vais poursuivre le lobbying afin que lors du réaménagement du prochain gouvernement, qu’il y ait un haut-commissariat d’Etat où un ministre délégué aux personnes handicapées parce que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes qui ne peuvent pas être réglés par une direction nationale à plus forte raison une division », a lancé Thierno Saidou Diakité.En attendant que cet appel tombe dans des oreilles attentives pour faciliter l’intégration des personnes porteuses de handicap dans le milieu social guinéen.