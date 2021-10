Guinée / Nouveau gouvernement : Doumbouya place les militaires aux secteurs-clés

Les militaires aux manettes, en Guinée. Le 12 octobre dernier, le nouveau président de la Transition, Mamady Doumbouya, avait déjà mis à la retraite plus de quarante généraux de l’armée, écartant des proches d’Alpha Condé, pour les remplacer par des hommes qui lui sont loyaux. Aujourd’hui, il place ses proches à plusieurs ministères-clés. Il s’agit de deux militaires expérimentés qui ont été nommés aux ministères régaliens de la Défense et de la Sécurité.



Une partie du nouveau gouvernement du Premier ministre guinéen, Mohamed Béavogui, nommé le 6 octobre dernier, a été dévoilée jeudi. Selon un décret lu à la Radio télévision guinéenne, deux postes ont été attribués à des militaires jugés proches de Mamady Doumbouya : celui de ministre délégué chargé de la Défense nationale qui revient au général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara dit « Idi Amin ». Et, celui de ministre délégué à la Sécurité et à la Protection civile au général Bachir Diallo.



Pressenti au poste, le second était rentré de Cuba où il occupait le poste d’ambassadeur une dizaine de jours après le coup d’État, rappelle Jeune Afrique. Avant, Idi Amin était Secrétaire permanent du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) en 2008, puis secrétaire général du ministre de la Défense à l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir. Il sera finalement mis à l’écart par le Président, de même que plusieurs généraux dont la montée en puissance était alors jugée inquiétante. Tous seront nommés ambassadeurs à l’étranger.



D’après les informations du journal, Idi Amin est aussi un proche du général Bachir Diallo, son promotionnaire, nommé à la Sécurité. Formé en Guinée, il est passé par l’École militaire interarmes (EMIA) en France et fut également formateur à l’École de maintien de la paix de Bamako. Selon nos informations, cet officier d’infanterie, ancien attaché de défense au Canada, entretenait des relations tendues avec l’ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, homme de confiance d’Alpha Condé. Nommé à Alger, lui aussi est rentré rapidement après le coup d’État du 5 septembre.



Louopou Lamah, jeune économiste de 42 ans, intègre le gouvernement de Mohamed Béavogui. L’ancienne directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité est réputée pour son caractère affirmé. Elle fut notamment désignée pour représenter la Guinée lors des négociations ayant abouti à la création de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



Elle est aussi la grande sœur de Michel Lamah. Ce membre des forces spéciales dirigées par Mamadi Doumbouya, associées au groupement des militaires qui avait renversé Alpha Condé, s’était fait connaître comme le « chauffeur » d’Alpha Condé pour l’avoir conduit à travers Conakry lors de son arrestation.

Juriste reconnu, Abdourahmane Sikhé Camara hérite quant à lui du poste de Secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Ancien secrétaire général du Conseil national de transition, il est le fils de l’ancien ministre de la Justice de Sekou Touré, Sikhé Camara. Il est également le frère de la directrice de l’hôpital de Donko, Fatou Sikhé Camara, et du directeur national adjoint de la décentralisation, au ministère de l’Administration territoriale.



D’autres nominations sont attendues pour compléter le gouvernement.