Guinée : Soupçonnée de détournement de plus de 20 millions de dollars, Zenab Nabaya Dramé reconduite dans le gouvernement

Zenab Nabaya Drame, ministre Guinéen

Le président Alpha Condé a procédé, ce mardi soir, à la nomination partielle des membres du nouveau gouvernement. L’identité de 16 ministres a été dévoilée à travers un décret lu sur les ondes des médias d’État.

De nombreux observateurs disent être déçus de l’attitude du président quant à sa ferme volonté de lutter contre la corruption avec son slogan de campagne "Gouverner autrement".





Pour cause, plusieurs anciens membres du gouvernement ont été reconduits, et ce qui fait mal pour bon nombre, est la reconduction de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Zenab Nabaya Dramé qui, depuis plus de deux mois, est au coeur d’un présumé détournement de plus de 20 millions de dollars. Un dossier qui peine encore à être clarifié.