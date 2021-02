Guinée : Un militant de Cellou Dalein Diallo condamné à 5 ans de prison ferme

Condamnation de Mamady Condé à 5 ans ferme de prison





Le procès de Mamady Condé, célèbre militant du parti de Cellou Dalein Diallo vivant au Canada, et connu sous le nom "Madic 100 frontières" a connu son dénouement ce lundi 08 février 2021 au tribunal de première instance de Dixinn.

Dans son verdict, la présidente du tribunal a reconnu coupable "Madic 100 frontières" des infractions d'injures par le biais d'un système informatique et de téléchargement et diffusion de messages et photos de nature raciste. La juge a condamné le prévenu à cinq ans d’emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de cent millions de francs guinéens.

Cette condamnation est intervenue malgré la demande de clémence auprès du tribunal, de Mamady Condé indiquant avoir reconnu son tort.





Au sortir de cette audience, les avocats de la défense n'en reviennent toujours pas. « C'est avec beaucoup de consternation que nous avons accueilli cette décision, que d'ailleurs, nous trouvons très sévère et trop lourde. Cette décision, nous ne l'admettons pas, nous ne la partageons pas, nous la rejetons purement et simplement et nous allons formuler notre recours auprès du greffe afin que ce dossier soit réexaminé en appel », a déclaré Maître Pepe Antoine Lamah.





Cet avocat laisse entendre qu’une main de l'exécutif serait derrière ce verdict: « cela ne nous étonne pas que cette décision soit la conséquence d’une interférence de l’exécutif dans le judiciaire. Je rappelle que de l’autre côté il y a des gens qui tiennent des propos plus insolents que "Madic 100 frontière" sur les réseaux sociaux et pour ceux-là c’est l’impunité garantie sur toute la ligne. Ailleurs, on profite des poursuites pour régler des comptes et c’est ce que nous déplorons absolument » a-t-il lancé.