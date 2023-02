Guinée : un vieux de 67 ans surpris en plein ébats sexuels avec sa fille de 15 ans

C’est un acte incestueux que les agents de l’Office de protection du genre ont découvert hier mardi 07 février à Faranah (Guinée). Un vieux de 67 ans a été surpris en plein ébats sexuels avec sa fille de 15 ans dans une case de cette ville guinéenne située sur les rives du fleuve Niger. Selon les explications du commissaire spécial Ismaël Sampou , chef de l’antenne régionale de l’Office de protection du genre, c’est dans l’après-midi qu’il a été alerté par le chef de la section police judiciaire de la structure.





« C’est aux environs de 16 heures que j’ai été informé par le capitaine Camara Fodé, notre chef section police judiciaire qu’un monsieur est en train d’abuser de sa fille dans une case au quartier Mosquée. Immédiatement, j’ai pris ma moto. Lui et moi, nous nous sommes rendus sur les lieux » raconte-t-il à Guinéenews. Une fois, sur place, ils ont trouvé la case « hermétiquement fermée ».





Il aurait menacé de la tuer si elle le dénonçait





Sur place les deux hommes ont défoncé la porte. Ils ont trouvé le père et sa fille en plein ébats sexuels. « C’est ainsi, on les a arrêtés, et nous sommes venus au siège de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs », a déclaré M. Sampou.





Interrogée, la jeune fille de 15 ans n’a pas tardé à reconnaître les faits. Elle indique que son père a menacé de la tuer si elle le dénonçait . Le père en question nie totalement les faits.