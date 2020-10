Guinée: une mission diplomatique internationale pour désamorcer les tensions

Militaires postés dans le quartier de Gnariwada en proche banlieue de Conakry, le samedi 24 octobre 2020

"Nous avons constaté que malgré l'environnement pré-électoral émaillé de violences, de tensions et d'angoisses, le peuple guinéen a bravé la peur pour voter massivement et ce sur toute l'étendue du territoire national (...) Je demande aux douze candidats de respecter les recours (...) La Cour constitutionnelle reste la juridiction compétente."

Selon nos informations, la mission est attendue entre ce dimanche et mardi 27 à Conakry. Elle serait composée du président de la Commission de la Cédéao Jean-Claude Kassi Brou, de Mohamed Ibn Chambas pour les Nations unies, des commissaires aux affaires politiques de l’Union africaine, Cessouma Minata Samate, et de la Cédéao, le général Francis Behanzin.En deux jours, elle aura pour mission d’apaiser les tensions alors que le principal opposant Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,50% des voix par la Céni, ne reconnait pas les résultats de l’élection qu’il estime avoir remportée.Il dénonce l’« indifférence coupable » de la part de la communauté internationale. « La répression sauvage en Guinée n’a jamais été condamnée » affirme-t-il. L’UFDG compte donc déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle en présentant les copies des procès-verbaux en sa possession, mais sans se faire trop d’illusion, dit son leader. Celui-ci en appelle donc à la rue, soutenu par le FNDC qui appelle à de nouvelles manifestations ce lundi.C’est au palais du peuple, placé sous haute sécurité, que le président de la Commission électorale a déclaré la victoire d’Alpha Condé. Dans la salle, les partisans du président sortant applaudissent. Pour eux, c’est le « coup KO » espéré.À l’extérieur, des militants du RPG Arc-en-Ciel ont revêtu leurs t-shirts et casquettes jaunes, aux couleurs du parti, mais pas de grand rassemblement.Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne salue le bon déroulé de l’élection et appelle l’opposition à user des recours légaux pour faire entendre ses revendications.Plusieurs quartiers de la capitale sont déserts, les boutiques fermées, les forces de défense et de sécurité postées aux ronds-points et carrefours.Après des violences meurtrières depuis lundi, la publication des résultats a été suivie de nouvelles manifestations et tensions dans la banlieue de Conakry, mais aussi dans des villes de l’intérieur comme à Labé, en Moyenne Guinée, où Cellou Dalein Diallo a obtenu la majorité selon la Céni. Bilan de cette journée : trois morts, selon le ministère de la Sécurité.