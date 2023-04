Immigration clandestine: un club de foot tunisien se retrouve sans joueurs

Un club de football évoluant en quatrième division du championnat de Tunisie a suspendu ses activités après l'émigration clandestine d'une trentaine de ses joueurs vers l'Europe, a annoncé mardi son président.





Au cours des trois dernières années, pas moins de 32 joueurs du club amateur de Ghardimaou ont émigré clandestinement vers l'Europe, a affirmé à l'AFP son président, Jamil Meftahi.





"Nous avons arrêté l'activité et suspendu les matches il y a 20 jours", a-t-il ajouté. Le responsable a imputé cet exode à "un manque de ressources financières" du club et des joueurs. "Nous ne pouvons pas acheter d'équipements, de maillots et de chaussures de sport" et les joueurs "ne bénéficient pas de subventions financières".





Le chef de la diplomatie tunisienne a cherché à "rassurer" les migrants d'Afrique subsaharienne le 27 février, dans une interview à l'AFP quelques jours après que les propos du président Kais Saied ont suscité des accusations de racisme.





La suspension des activités du club se poursuivra "jusqu'à ce que nous trouvions une solution avec la Fédération tunisienne de football", a ajouté M. Meftahi. Ghardimaou est une ville frontalière avec l'Algérie située dans le nord-ouest du pays, une zone marginalisée qui dépend fortement de l'agriculture.





Ces dernières années, l'émigration clandestine de sportifs tunisiens est devenue de plus en plus fréquente. A la mi-février, le club de l'Avenir sportif de Rejiche avait annoncé que son gardien remplaçant, Khalil Zaouli, un jeune de 19 ans, avait émigré clandestinement vers l'Italie, en raison "des difficultés financières du club".





La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, majoritairement originaires de pays d'Afrique subsaharienne, vers l'Italie.