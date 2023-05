Inondations au Rwanda : Le président Macky Sall exprime sa compassion et présente ses condoléances

Deux jours après les fortes pluies qui ont causé la mort de plus de 170 personnes entre le Rwanda et l'est de la République démocratique du Congo, le président Macky Sall a exprimé ses condoléances aux deux peuples et à ses homologues.





"J’exprime ma solidarité et présente mes condoléances au président Paul Kagamé et au président Félix Antoine Tshisekedi, ainsi qu'aux peuples du Rwanda et de la RDC, suite aux inondations ayant endeuillé le Rwanda et la RDC. Prompt rétablissement aux blessés. Paix à l’âme des victimes", a tweeté le chef de l’État sénégalais.