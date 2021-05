Jeune Afrique : Nouvelle formule, nouveaux engagements !

La promesse globale, quel que soit le support, est simple : être la meilleure source d’informations politique et économique, ainsi que l’espace de débat privilégié de tous ceux qui souhaitent construire une Afrique forte, souveraine et innovante, reconnue à sa juste valeur dans le monde.





À 60 ans, Jeune Afrique fait peau neuve. Le numéro de mai 2021 inaugure la nouvelle formule de notre mensuel, totalement repensé dans sa structure comme dans sa maquette, qui s’inscrit dans notre projet de transformation, aux côtés de notre offre digitale sur jeuneafrique.com.Comme vous pouvez le constater, vous disposez d’un magazine premium dont le contenu est réalisé au plus près du terrain mais avec la hauteur de vue requise par l’analyse et la compréhension des grands enjeux du continent. À l’heure des réseaux sociaux et des fake news, nous n’avons sans doute jamais eu autant besoin d’enquêtes, d’analyses et d’approfondissement. De comprendre et de ne plus se contenter de savoir. Et, surtout, d’avoir confiance en l’information qui nous est délivrée.Au cours des prochaines semaines, nous écouterons vos suggestions et prendrons en compte vos remarques pour continuer d’améliorer votre magazine. Nous sommes convaincus que la seule voie possible pour Jeune Afrique passe par une exigence toujours plus grande de qualité éditoriale, une identité plus forte et de multiples avancées dans le domaine numérique. C’est donc notre engagement. Bonne lecture!