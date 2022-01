Journalisme en Afrique : Des outils contre le cyber-harcèlement

Plusieurs initiatives ont vu le jour pour aider les journalistes à faire face au cyber-harcèlement, en Afrique comme ailleurs. Les femmes de médias, particulièrement visées par les « trolls », disposent, elles aussi, de différentes ressources pour se défendre.



Insultes, intimidations, menaces de mort, lynchage sur les réseaux sociaux… Le phénomène du cyber-harcèlement des journalistes est devenu si inquiétant qu’il a été documenté par Reporters sans frontières (RSF) comme une entrave sérieuse à la liberté de la presse. Un rapport a notamment passé au crible 32 pays, dont l’Algérie et l’Egypte, ainsi que des réseaux sociaux décrits comme de « nouveaux terrains de répression » en Afrique subsaharienne. Certains États ne se contentent pas de couper Internet en période électorale. Ils jouent aussi au Big Brother, comme l’Ouganda et l’Éthiopie par exemple, gardant l’œil sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram, et employant des armées de commentateurs pour faire taire les voix critiques.





Au-delà des constats, comment se défendre lorsqu’on vit de sa plume et que celle-ci dérange ? Et lorsqu’on est une femme, par-dessus le marché ? Selon une enquête menée en 2020 par l’Unesco et l’International Center for Journalists (ICFJ, Washington) dans 125 pays auprès de 900 femmes journalistes, 73 % d’entre elles sont touchées par le cyber-harcèlement.





Un manuel de PEN America en français



« Les voix des femmes en ligne résonnent plus fort que jamais, c’est une avancée sans précédent, mais la violence de genre reste un problème de sécurité majeur », explique Rose Lukalo-Owino, la rédactrice en chef kényanne de PesaCheck. Cette initiative de fact-checking (« vérification des faits »), d’abord lancée en 2016 pour vérifier les données publiques en Afrique de l’Est, est aujourd’hui active dans 12 pays.





Ses membres au Bénin et au Sénégal ont participé avec leur organisation mère, Code for Africa, qui œuvre à un accès citoyen à l’information, à l’élaboration d’un Manuel de défense contre le cyberharcèlement. Publié en octobre dernier par PEN America, une organisation américaine de défense de la liberté d’expression, il donne des conseils pratiques pour ne pas céder à l’autocensure et garder sa santé mentale, face à des menaces anonymes qui peuvent aussi bien provenir de gouvernements que de groupes organisés ou d’individus agressifs.





Qu’y apprend-on par exemple ? Le doxing désigne la divulgation des données personnelles, le e-mail bombing consiste à inonder des boîtes mail de messages pour les saturer et les bloquer. L’astroturfing ou « comportements inauthentiques coordonnés » fait croire à une vague d’opinion négative qui ne vient en fait que d’une personne ou une organisation, tandis que le hashtag poisoning reprend des noms en hashtags pour les exposer de manière virale. Un glossaire des tactiques de cyber-harcèlement permet d’y voir plus clair, et de savoir comment se protéger et mettre en place des réseaux de soutien.