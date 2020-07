Kenya : Des policiers tabassent une député

La police kenyane a ouvert une enquête sur la conduite brutale de quatre policiers photographiés en train de battre une femme législateur dans la capitale, Nairobi.

Selon les médias locaux, la police a été déployée à l'Assemblée du comté de Nairobi pour disperser les législateurs qui avaient tenté d'engager une procédure de démission visant le président de l'Assemblée au milieu de scènes chaotiques.

Une impasse entre la police et les législateurs s'en est ensuivie et les quatre policiers ont été photographiés en train d'agresser la représentante locale Patricia Mutheu.

La police des polices kenyane a déclaré qu'il avait "contacté certaines des personnes présentes pendant le chaos" pour obtenir des témoignages.

"L'enquête préliminaire cherche à établir le rôle joué par les policiers qui ont été déployés sur les lieux", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Amnesty International Kenya a demandé que les policiers soient tenus de rendre des comptes :

.@AmnestyKenya condemns the violence at Nairobi County Assembly. We urge the @IG_NPS to hold @PoliceKE officers to account for the #PoliceBrutalityKE less than one kilometer from his office.

#ElachiImpeachmentChaos pic.twitter.com/zd1XJihYFq