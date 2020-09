La femme de Jammeh sanctionnée par les États-Unis

Washington a annoncé mardi des sanctions économiques visant la femme de l'ancien président de Gambie Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de dictature et lui-même visé par des sanctions américaines, ont indiqué le département d'Etat et le Trésor.





"Zineb Jammeh est désignée pour son rôle dans l'assistance matérielle, le soutien ou l'aide à son mari. Elle a utilisé une fondation caritative et des organismes de bienfaisance comme couverture pour faciliter le transfert illicite de fonds à son mari", a détaillé le département d'Etat dans un communiqué. Zineb Jammeh est soupçonnée "de contrôler de nombreux avoirs à l'étranger de son mari", est-il précisé. Ceux qui sont détenus aux Etats-Unis sont donc bloqués, a souligné le Trésor américain dans un communiqué distinct.





Les Etats-Unis avaient, en 2018, interdit d'entrée sur leur territoire Yahya Jammeh, son épouse, et ses enfants, Mariam Jammeh et Muhammad Yahya Jammeh. Tous ont été placés sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers impliqués dans des faits de corruption à large échelle ou dans de graves violations des droits humains.