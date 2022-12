« Icône de la démocratie » : Boni Yayi encense Buhari à l’occasion de ses 80 ans

Le président nigérian Muhammadu Buhari a fêté le 17 décembre 2022, son 80ème anniversaire. A l’occasion, l’ex-chef d’Etat béninois Boni Yayi lui a rendu hommage via une publication sur sa page Facebook.







L’ancien locataire du palais de la Marina a salué un modèle de lutte contre la corruption et une « icône incontestée de la démocratie. Pour Boni Yayi, Muhammadu Buhari a fait du combat contre la corruption son cheval de bataille alors qu’il n’était pas encore un démocrate. « Même en tant que dirigeant militaire, l’une des réalisations les plus mémorables, au cours de son premier mandat est son leadership en matière de lutte contre la corruption…Depuis son retour au pouvoir politique, le président Buhari a été le fer de lance d’une culture d’anti-greffe qui cherche à institutionnaliser les réformes participatives en encourageant les citoyens à se les approprier. Il n’est pas étonnant que la politique de tolérance zéro de l’administration Buhari contre la corruption a déjà donné lieu à de multiples condamnations justifiées » a écrit Boni Yayi. Toujours dans le cadre de cette lutte contre la corruption, Boni Yayi a rappelé la confiscation d’importants biens meubles ou immeubles illégalement acquis au Nigéria et à l’étranger avec l’argent du contribuable nigérian.

« Longue vie » au président

L’ancien président béninois a aussi salué un ardent défenseur de la démocratie et de l’ordre constitutionnel. Pour Boni Yayi, Buhari est farouchement contre la mauvaise gouvernance due à l’absence de la démocratie, à la violation des droits de l’homme, des libertés fondamentales en Afrique. Dans l’optique de « contrer cette tendance inquiétante, le président Buhari a toujours mis à profit sa stature et sa crédibilité grandeur nature, à chaque occasion où des acteurs et des agents politiques indélicats ont cherché à réprimer ou réduire au silence la volonté populaire des masses africaines en lutte » a écrit Boni Yayi. In fine, il a souhaité « longue vie » au président nigérian qui se prépare à quitter ses fonctions au terme de ses deux mandats présidentiels. Il prie Jésus Christ de continuer à lui accorder ses bénédictions