« Ils envoient leurs tueurs » : Le cerveau de Barkhane dévoile le "mode de fonctionnement" de Wagner au Mali

Le cerveau de Barkhane parle de Wagner

Après le Mali, le Burkina Faso, a demandé à la France de retirer ses soldats installés sur son territoire. Ouagadougou signale que cette demande n’est pas synonyme de rupture des relations diplomatiques avec la France. C’est seulement l’accord qui permet aux forces françaises d’être présentes au Burkina Faso qui est dénoncé. Au Mali, les autorités de la transition ont plutôt rompu toute relation avec la France.





« Ce serait une erreur de voir qu’il y a une forme de mimétisme »





Invité de Rfi, ce mardi 24 janvier 2023, le Général Didier Castres, considéré comme le cerveau des opérations Serval et Barkhane, invite à faire cette nuance et à ne pas comparer le cas malien au cas burkinabè. « Ce serait une erreur de voir qu’il y a une forme de mimétisme. Je pense que, au Mali, la France a été une sorte de bouc-émissaire qui a permis d’asseoir une forme de légitimité de la junte et de l’exonérer de toutes ses faiblesses et de tous ses manquements au règlement de la crise au Mali. C’est complètement différent au Burkina Faso. On n’a jamais vu au Burkina Faso, la France être vilipendée, menacée, injuriée, par les autorités comme ça a été le cas au Mali. Donc moi je ne comparerais pas les deux choses. Si nous n’avons plus aucune coopération avec le Mali pour l’instant, attendons de voir ce que le Burkina Faso va nous demander, hormis le départ de nos troupes, comme forme de coopération » a déclaré le haut gradé. Il n’a pas manqué d’évoquer le rôle de Wagner dans la sous-région ouest-africaine notamment au Mali. Pour M. Castres, c’est un leurre de penser que le groupe paramilitaire russe peut réussir là où les troupes françaises ont "eu de la peine".





L'éviction de tous les concurrents