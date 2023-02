« Ils ont attaqué notre pays » : la Secrétaire d’Etat Zacharopoulou parle du comportement du Mali à l’égard de la France

C’est la lune de fiel entre la France et le Mali. Bamako et Paris n’entretiennent pratiquement plus aucune relation diplomatique, depuis l’expulsion de l’ambassadeur français en poste dans le pays et le départ forcé des soldats de la force Barkhane. Au Burkina Faso, les autorités sont moins radicales. Elles ont certes demandé le retrait des Forces spéciales françaises de leur territoire mais n'envisagent pas de rompre leurs relations avec l’Hexagone.





Invitée ce samedi matin sur France 24, Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’Etat chargée des partenariats internationaux auprès de la ministre française des affaires étrangères, dit respecter la décision de Ouagadougou. Et comme l'affirment les autorités du pays, « les relations entre la France et le Burkina Faso continuent » souligne Mme Zacharopoulou.





La Secrétaire d'Etat s'est déjà rendue au Burkina Faso pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Elle n'exclut pas une nouvelle visite à Ouagadougou. Mais quand est-il du Mali.





« Il y a une agressivité »





Serait-elle prête à se rendre à Bamako? C'est la question que lui a posé le journaliste. Et sa réponse est sans ambages: « Il y a une agressivité. Ils ont attaqué notre pays. Ce n’est pas le même cas » a déclaré l'autorité. Cependant, la diplomate pense que la mésentente entre le Mali et la France n’est pas « irréversible ».





Respect mutuel et souveraineté