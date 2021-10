«Pandora Papers» : le gouvernement congolais dément l'implication du président Sassou-Nguesso

Le gouvernement du Congo-Brazzaville dément toute implication du président Denis Sassou-Nguesso dans l'affaire des « Pandora Papers », ces documents sur le recours aux sociétés offshore dans les paradis fiscaux. Denis Sassou-Nguesso avait déjà été cité dans les enquêtes précédentes du consortium journalistique ICIJ, à l'origine des révélations des « Pandora Papers ».



Selon le consortium international des journalistes, c'est en 1998, tout juste après le retour au pouvoir de Denis Sassou-Nguesso, que la compagnie Inter African Investment aurait été immatriculée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Caraïbes.



Cette société chapeauterait Ecoplan Finance Ltd, elle-même propriétaire d'Escom Congo, entreprise de construction et d'immobilier ayant des droits sur des mines de diamant congolaises. Le bénéficiaire de la structure serait le président lui-même ; l'une de ses filles, Julienne, aurait été l'une des dirigeantes d'Ecoplan Finance Ltd, société désormais inactive.