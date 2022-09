“Ils sont rentrés dans les cases et ont arraché nos pagnes…” : Des femmes maliennes accusent les mercenaires de Wagner…

Plusieurs témoignages relayés par Jeune Afrique font état d’exactions commises par les forces armées maliennes et le groupe paramilitaire russe Wagner dans le village de Nia Ouro, situé au centre du Mali. Le magazine précise que “ce sont des témoignages – recueillis par téléphone – qui font froid dans le dos et qui, pour la première fois de façon aussi claire et précise, accusent les mercenaires de Wagner de viols”. « Ils sont rentrés dans les cases et ont arraché les pagnes des femmes. Ils ont aussi emmené des jeunes femmes et ont même frappé des enfants », confie un témoin.



« Ils ont forcé certaines d’entre elles à se déshabiller pour les prendre en photo ou en vidéo. D’autres ont été directement violées dans leur maison. Au moins trois d’entre elles ont été gravement blessées par les Blancs», témoigne un autre.



Dans le même temps, relate Jeune Afrique, d’autres hommes armés se sont livrés à des vols et à des pillages. Argent, bijoux et autres effets personnels de valeur ont été dérobés par les soldats. « Ils ont retourné tout le village. Le magasin de mil a été pillé. Ils ont saccagé le centre de santé. Nos animaux – bœufs, moutons, chèvres… – ont aussi été volés ou tués pour être mangés », raconte un habitant du village.