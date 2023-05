Le ministre guinéen Charles Wright aux élèves magistrats : « Vous irez au camp » (militaire)

En Guinée, les candidats admis aux concours d’auditeurs de justice (élèves magistrats) et de greffiers feront une formation militaire. C’est l’information que le ministre guinéen de la justice Charles Wright leur a communiqué hier mercredi 24 mai 2023. Pour le garde des sceaux, l’initiation au maniement des armes est importante dans la formation d’un futur magistrat.





« Qui va vous apprendre ça si vous n’allez pas là-bas ? »





« Comment voulez-vous qu’un magistrat puisse bénéficier d’un port d'armes s’il ne suit pas une formation militaire ? Pas la formation militaire en tant que telle mais juste leur apprendre le maniement des armes pour pouvoir un tout petit peu faire des exercices physiques et tout ce qui suit. Tout ça rentre dans le cadre de la santé mentale des auditeurs de justice…Le port des armes est autorisé, qui va vous apprendre ça, si vous n’allez pas là-bas. Vous irez au camp » a déclaré Charles Wright selon Médiaguinée.





« Nous voulons avoir des magistrats à l’image du Sénégal, de la France… »





Pour lui, ces auditeurs de justice doivent également savoir faire la différence entre une arme blanche et une arme à feu, une mort naturelle et une mort suspecte. En plus du maniement des armes, les élèves magistrats suivront des cours de médecine légale.