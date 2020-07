Le président du Gabon nomme la première femme Premier ministre du pays

Le Gabon a sa première femme Premier ministre. Le président a nommé Rose Christiane Ossouka Raponda à la tête du gouvernement (jeudi).

Elle succède à Julien Nkoghe Bekalé qui a occupé le poste pendant 18 mois.

J'ai nommé ce jour au poste de premier ministre Mme Rose Christiane Ossouka Raponda.

Pour la première fois dans l'Histoire du #Gabon, une femme occupera cette fonction.

Je remercie son prédécesseur, @Pm_JulienNkoghe, qui a rempli avec loyauté et efficacité sa mission. pic.twitter.com/vI5vQewHat — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) July 16, 2020

Mme Raponda, âgée de 56 ans, est membre du parti au pouvoir, et a été auparavant nommé ministre de la défense en février 2019 après un coup d'État manqué contre le président Bongo.Technocrate et experte en finances publiques, Raponda est diplômée en économie de l'Institut gabonais de l'économie et des finances.