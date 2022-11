Le roi Mohammed VI invite le président algérien à venir "dialoguer" au Maroc

Le roi Mohammed VI a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à venir "dialoguer" au Maroc, faute de n'avoir pu le faire lors du sommet de la Ligue arabe à Alger, a déclaré à l'AFP le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita.



Cette invitation, qui n'est pas nouvelle, survient après que le souverain marocain a renoncé à participer au sommet des dirigeants arabes qui se déroule jusqu'à mercredi dans la capitale algérienne.



Elle s'inscrit dans un contexte de crise aiguë entre les deux frères ennemis du Maghreb après la rupture de leurs relations diplomatiques en août 2021, à l'initiative d'Alger dénonçant des "actes hostiles" de son voisin.



Mohammed VI avait fait part ces derniers jours de son intention de se rendre à Alger, où il avait été convié en tant que chef d'Etat du Maroc par le président Tebboune.



Mais "aucune confirmation n'est venue (de la partie algérienne) à travers les canaux disponibles" après que la délégation marocaine à Alger s'est enquise des dispositions prévues pour accueillir le souverain chérifien, a expliqué M. Bourita.



Le chef de la diplomatie marocaine a déploré qu'il n'y ait "pas eu de réponse via les canaux appropriés".



De son côté, dans un entretien avec une chaîne d'information saoudienne, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra avait regretté lundi une "occasion perdue" en évoquant l'absence du chef d'Etat marocain.



Réagissant aux déclarations de son homologue algérien selon lesquelles le président Tebboune aurait reçu protocolairement Mohammed VI à son arrivée à Alger, M. Bourita a estimé que "ce genre de rencontre ne peut pas s'improviser dans un salon d'aéroport".



Aussi "Sa Majesté (Mohammed VI) a donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Tebboune puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger", a assuré le ministre des Affaires étrangères qui représente le Maroc au sommet arabe.



Mohammed VI a réitéré à plusieurs reprises ces dernières années une "main tendue" à l'Algérie, malgré la dégradation des relations bilatérales.



"Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler, main dans la main, à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères", avait plaidé en juillet dernier le souverain chérifien à l'occasion de la traditionnelle fête du trône.



La coopération sécuritaire nouée par le voisin marocain avec Israël après la normalisation de leurs relations en décembre 2020 a exacerbé les tensions entre Alger et Rabat, déjà vives en raison de profonds désaccords sur le territoire disputé du Sahara occidental.