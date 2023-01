Législatives au Bénin : les partis de Talon remportent le scrutin malgré un faible taux de participation, entrée timide de l’opposition au parlement

Au Bénin, la commission électorale nationale autonome (Céna) a proclamé les résultats provisoires des élections législatives du 08 janvier dernier. Selon ses chiffres, les deux partis de la mouvance se taillent la part du lion, surtout l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) qui s’en sort avec 37,56% des suffrages. Il est suivi du Bloc Républicain (29, 17%) et du parti Les Démocrates (24,02%). Les Démocrates sont en effet, le seul parti d’opposition du peloton de tête. Ils seront donc au parlement contrairement au parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) qui totalise 4,4% des suffrages exprimés.





28 sièges sur 109 pour le parti de Boni Yayi





Les deux autres formations politiques de la mouvance à savoir le Moele-Bénin et l’Udbn, s’en sortent avec de faibles scores de même que le Mouvement Populaire de Libération (MPL), le dernier né de l’opposition béninoise. Si on considère la règle des 10% qui impose aux partis d’avoir au moins 10% des suffrages exprimés sur le territoire national, il est clair que le prochain parlement sera composé des députés de trois partis politiques. Il s’agit de l’Union progressiste le Renouveau, du Bloc Républicain et des Démocrates. La répartition provisoire attribue 53 sièges à l’UPR, 28 au BR et 28 au LD.





Taux de participation de 38,66%