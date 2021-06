Les destins contrastés des pères des indépendances africaines

L'ancien président zambien Kenneth Kaunda, décédé jeudi à l'âge de 97 ans, était le dernier survivant des "pères de l'indépendance" d'Afrique subsaharienne. Surnommé "le Gandhi africain" pour son militantisme indépendantiste non violent, il devient le premier président de la Zambie indépendante en 1964. Il dirige le pays pendant 27 ans sous un régime de parti unique. En 1991, après de violentes émeutes, il accepte des élections libres et est battu. Il ne fut pas le seul à se maintenir longtemps au pouvoir.