LES VACANCES LUXUEUSES DE TEODORIN OBIANG NGUEMA CHOQUENT SUR INSTAGRAM

Le vice-président de la Guinée équatoriale publie ses vidéos de vacances sur InstagramTeodorin Nguema Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président, est parti en vacances sur une île paradisiaque et a partagé des vidéos et des photos sur Instagram.Sa dernière vidéo, filmée à l’aide d’un drone, le montre marchant sur une plage de sable déserte, puis enchaîne avec une autre séquence où il fait de la plongée en apnée dans des eaux turquoises.La vidéo se termine par un plan aérien révélant toute l'étendue de l’île ainsi qu’un yacht ancré à proximité.Le journaliste d'investigation Emmanuel Freudenthal a tweeté que M. Obiang est en vacances aux Maldives depuis le début du mois d'octobre.Il est logé dans un hôtel, situé sur une île privée, dont les tarifs s’élèventà 50 000 dollars (près de 27,8 millions de FCFA) par nuitée, a tweeté M. Freudenthal.En 2017, le magazine The Economist a consacré un reportage au train de vie de M. Obiang dans un article intitulé « Le playboy, vice-président de la Guinée équatoriale.Cet article contenait des photos du vice-président montrant ses voitures et ses maisons de luxe.Selon Bloomberg, ses biens - notamment des véhicules de luxe, des manoirs et des montres de luxe - ont été saisis sur trois continents au cours de la dernière décennie.En 2017, un tribunal français lui a infligé une peine de trois ans de prison avec sursis pour corruption.Malgré la richesse de son sous-sol en pétrole et en gaz, 76 % des 1,5 million d'habitants de la Guinée équatoriale vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU et la Banque mondiale.Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dirige le pays depuis 41 ans.