Libération de Reckya Madougou au Bénin: il n’y a que deux voies possibles selon le ministre Bio Tchané

Libération de Reckya Madougou au Bénin

Au Bénin, la campagne électorale pour le compte des élections législatives de 2023 a démarré le 23 décembre dernier. Les partis politiques de la mouvance comme de l’opposition n’échappent pas aux questions sur les « prisonniers politiques » dans le pays à l’instar de Reckya Madougou et Joël Aïvo. Invité hier mercredi 28 décembre, sur les antennes de RFI, le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale s’est prononcé sur le sujet. Abdoulaye Bio Tchané a d’abord fait savoir que l’ancienne ministre et le professeur de droit constitutionnel ont été régulièrement condamnés par la justice béninoise.





Il est prématuré de « dire ce qui va être fait »





En ce qui concerne leur libération, il n'y a que deux voies possibles selon lui. « Il ne m’appartient pas de juger de cela, ils ont été jugés et condamnés. Je veux rappeler que dans des cas de ce genre, il n’y a que deux voies : la voie de l’amnistie et la voie de la grâce présidentielle » a déclaré Bio Tchané. Pour lui, il est prématuré de dire aujourd’hui « ce qui va être fait. Encore faudrait-il que dans leur position, on sente une volonté aussi de participer à cet apaisement ». Le gouvernement a fait voter, il y a quelques mois, une loi sur la suspension d’exécution de peine. Le détenu qui en bénéficie peut sortir de prison pendant 5 ans. Il va ensuite y retourner si cette suspension n’est pas renouvelée. En effet, il est possible de bénéficier d’une prolongation pour 5 ans encore.





La voie de l’amnistie est celle choisie par son parti