Libye : cinq épouses de terroristes sénégalais morts pour Daesh rapatriées à Dakar avec leurs onze enfants

Cinq Sénégalaises rapatriées de la Libye avec leurs onze enfants ont été déférées au parquet ce lundi. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.



Aïssatou Ba (37 ans), Fatoumata Cissokho (30 ans), Abibatou Mbaye (33 ans), Aïssatou Faye Dia (39 ans) et Marième Diop (38 ans) étaient les veuves de cinq jihadistes qui combattaient pour Daesh l’État libyen.



Ces derniers sont morts en 2016 lors d’une opération spéciale menée par les forces régulières pour la reprise de la ville de Syrte. Libération, qui donne ces informations, souligne que beaucoup de Sénégalais ont perdu la vie ou été emprisonnés dans le cadre de ces affrontements entre les militaires libyens et Daesh.



Dakar avait dépêché une mission d’identification pour répertorier ses ressortissants morts et organiser le rapatriement de leurs familles. C’est ainsi que les épouses de cinq des jihadistes sénégalais décédés sont arrivées à Dakar avec leur onze enfants. Elles ont été accueillies par des éléments de la brigade anti-terroriste de la DIC.



Les enfants ont été d’abord placés au Centre de premier accueil à Liberté 6 avant d’être confiés temporairement à leurs oncles et grands-mères. Leurs mères ont été acheminées dans les locaux de la DIC le 17 mars. Après leur audition, elles ont été déférées au parquet.