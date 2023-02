L’Union africaine annonce l’organisation d’une conférence de réconciliation nationale sur la Libye

Lors de son 36e sommet, l’organisation panafricaine a maintenu la suspension du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan des institutions.





L’Union africaine (UA) a annoncé travailler à l’organisation prochaine d’une conférence de réconciliation nationale sur la Libye, dimanche 19 février à l’issue de son 36e sommet au cours duquel elle a maintenu la suspension de quatre pays dirigés par des militaires.



« Nous avons réuni les différentes parties et nous sommes en train de travailler avec eux sur la date et le lieu de la conférence nationale » sur la Libye qui se tiendra « sous l’égide du comité de haut niveau de l’Union africaine », présidé par le chef de l’Etat congolais Denis Sassou-Nguesso, a déclaré à l’AFP Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA.



La Libye est plongée dans une crise politique majeure depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est miné par les divisions entre l’Est et l’Ouest et par les ingérences étrangères. Deux gouvernements rivaux se disputent aujourd’hui le pouvoir, l’un installé à Tripoli – et reconnu par l’ONU –, l’autre à Syrte (centre). L’Est et une partie du Sud sont contrôlés de facto par le maréchal Khalifa Haftar.





Un double scrutin présidentiel et législatif, initialement prévu en décembre 2021 pour stabiliser le pays, a été reporté sine die, en raison de divergences sur la base juridique des élections et la présence de candidats controversés.





La démocratie doit être « protégée »



« Une réunion préparatoire a eu lieu il y a quelques semaines à Tripoli », la capitale libyenne, a affirmé M. Faki, avant de conclure : « Le départ des mercenaires a été demandé, (…) il faut nécessairement que les Libyens se parlent, je crois que c’est une condition préalable pour aller à des élections dans un pays apaisé ».



L’UA, qui a conclu dimanche son sommet annuel à Addis-Abeba, siège de l’organisation continentale, a réaffirmé sa « tolérance zéro » face aux « changements anticonstitutionnels » de gouvernement et a maintenu la suspension de ses rangs du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan. Le Mali, la Guinée et le Soudan avaient été suspendus par l’Union africaine en 2021, le Burkina Faso un an plus tard, après la prise de pouvoir par des militaires.



La démocratie doit être « protégée » et « s’enraciner », et l’Union africaine « demeure intransigeante contre toute accession non démocratique au pouvoir », a martelé Bankole Adeoye, le commissaire de l’UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Le sommet a également été marqué samedi par l’expulsion d’une diplomate israélienne, l’Etat hébreu accusant l’Iran d’être derrière cette « grave » mesure avec la complicité de l’Algérie et de l’Afrique du Sud.





En 2022, l’UA n’était pas parvenue à clore ses discussions sur l’accréditation controversée d’Israël en tant que pays observateur. L’Algérie et l’Afrique du Sud avaient en particulier plaidé contre. Moussa Faki Mahamat a déclaré dimanche que l’accréditation était pour l’instant « suspendue » et que l’UA n’avait « pas invité d’officiels israéliens » au sommet.