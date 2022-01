Lutte contre le tabac : La Côte d'Ivoire introduit l'emballage neutre

L'emballage neutre en Côte d'Ivoire sauvera des vies et établira un précédent audacieux pour l'Afrique.





La Côte d'Ivoire est devenue le premier pays d'Afrique à exiger un emballage neutre sur les produits du tabac. Une mesure de santé publique vitale qui aidera les fumeurs à arrêter de fumer et empêchera les jeunes de commencer à fumer.





Introduit pour la première fois en Australie, l'emballage neutre exige que les cigarettes soient vendues dans des emballages simples et uniformes, sans marque, ni motif colorés. Lorsqu'ils sont mis en œuvre de concert avec les lieux publics sans fumée, les restrictions sur la publicité sur le tabac, l'augmentation des taxes sur le tabac et les avertissements sanitaires sur les produits du tabac, l'emballage neutre est un puissant outil de santé publique.





"Les nouvelles exigences de la Côte d'Ivoire devraient inciter davantage de nations africaines à faire preuve d'audace dans la lutte contre l’industrie du tabac", a déclaré Bintou Camara Biyeki, Directrice des Programmes pour l'Afrique, Campagne For Tobacco Free Kids.





Elle rappelle qu’"historiquement, les compagnies de tabac ont utilisé des emballages accrocheurs pour commercialiser des produits de tabac mortels auprès des jeunes et pour détourner l'attention des sinistres méfaits sur la santé associés à la cigarette. Pour réduire l'attrait des produits du tabac, plus de 20 pays à travers le monde ont adopté l'emballage neutre, dans le cadre d'une série de mesures de lutte antitabac visant à réduire le taux de tabagisme et à empêcher les jeunes de commencer à fumer".





Il faut noter que "les compagnies de tabac luttent le plus farouchement contre les mesures les plus efficaces et les emballages neutres ne font pas exception. Les compagnies de tabac comme British American Tobacco et Philip Morris International ont engagé des poursuites judiciaires coûteuses contre les lois sur l'emballage neutre dans le monde entier. L'objectif de ces poursuites judiciaires est clair : empêcher les pays d'introduire des mesures qui nuisent aux résultats de l’industrie du tabac. Malgré la contestation des lois sur l'emballage neutre dans le monde entier, les compagnies de tabac ont perdu toutes les poursuites judiciaires intentées contre de telles mesures".





Dans la même dynamique, la compagnie félicite la Côte d'Ivoire d'avoir introduit l'emballage neutre en Afrique où une forte action est nécessaire pour prévenir une épidémie de tabagisme - et se tient prête à soutenir cette mesure de santé publique qui sauve des vies.