Madagascar: 32 personnes tuées par des voleurs de bétail, l'armée déployée

Des voleurs de bétail ont tué à Madagascar au moins 32 personnes, en mettant le feu à des habitations dans un village au nord de la capitale Antananarivo, le président malgache promettant dimanche que les coupables seraient punis pour ce "massacre".



"On doit trouver les auteurs de ce massacre et les condamner selon la loi en vigueur", a affirmé le président Andry Rajoelina dans un message. "L'armée malgache prend toutes ses responsabilités pour venir à la rescousse de la population et traquer les malfrats", a-t-il ajouté.



Selon la police, 32 personnes ont été tuées et trois blessées lors de l'attaque d'une bande d’environ 12 bandits sur le village d’Ambolotarakely, dans la commune d'Ankazobé, à environ 75 kilomètres au nord de la capitale, vendredi.



Des hélicoptères de l’armée ont été déployés pour localiser les suspects et aider les troupes terrestres à fouiller la région d’Ankazobé, d'après la police.