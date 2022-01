Mali : accrochage entre des jihadistes et des soldats accompagnés d'éléments de Wagner

Un accrochage a eu lieu lundi 3 janvier entre les forces armées maliennes, accompagnées de membres de la compagnie russe Wagner et un groupe jihadiste, sur une route du centre du pays, selon une source proche du dossier. L'altercation se produit au moment où se pose la question du déploiement dans le pays de membres du groupe russe, qu'une quinzaine de pays occidentaux ont condamné, le 23 décembre dernier, mais que Bamako avait démenti.



Une source proche du dossier fait état d'une altercation qui s'est produite lundi, sur un axe entre les villes de Bandiagara et de Bankass. Un accrochage qui a impliqué des soldats des FAMa, les Forces armées maliennes, accompagnées d'éléments du groupe russe Wagner, opposés à des hommes de la katiba Macina.



Selon cette source proche du dossier, un véhicule blindé a d'abord sauté sur un engin explosif improvisé. Un échange de tirs a ensuite eu lieu entre les deux groupes et un blessé russe a été évacué vers l'hôpital de Sévaré. Citant plusieurs sources qu'il a pu contacter, le journaliste de France 24 Wassim Nasr évoque quant à lui plusieurs morts du côté des jihadistes.



La semaine dernière, des informations recueillies par RFI faisaient état de mouvements de troupes vers le centre du pays. Des véhicules de l'armée malienne ont été vus quittant la capitale avec à leur bord des hommes blancs en treillis. Il y a 10 jours, 15 pays occidentaux ont condamné, dans un communiqué commun, le déploiement de mercenaires de Wagner au Mali. Ce que Bamako avait alors démenti.