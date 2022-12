Mali : Choguel Maïga ne revient pas pour faire de la figuration, assure l’un de ses collaborateurs

Choguel Maïga, Pm Mali

Il y a plus de trois mois, Choguel Maïga, le Premier ministre malien quittait son poste pour des raisons de santé. Entre-temps, un autre Maïga, Abdoulaye, a assuré son intérim. Depuis ce lundi 05 décembre le titulaire au poste est de retour. Le colonel Maïga est devenu ministre d’Etat, une première dans le pays depuis la prise de pouvoir par les militaires. Il garde son ancien portefeuille ministériel ; celui de l’administration territoriale. Le militaire présente son passage à la Primature comme un stage. « C’est 4 mois de période d’intérimaire, qui ont été pour moi, 4 mois de stage. Je dois être honnête avec vous, j’ai énormément appris » déclarait-il récemment à la presse. Selon Bamako, il pourrait être amené à renouveler l’expérience en cas de besoin.





Pour assumer sa « mission jusqu’au bout »