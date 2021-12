Mali - Déploiement annoncé de Wagner: Le gouvernement dément

Le gouvernement malien a formellement démenti l’annonce faite, jeudi dernier par une quinzaine de puissances occidentales impliquées dans la lutte antidjihadiste, faisant état de l’arrivée, sur le territoire, du groupe russe Wagner. Dans un communiqué publié vendredi soir, 24 décembre 2021, le gouvernement malien « apporte un démenti formel à ces allégations » concernant « un prétendu déploiement des éléments d’une société de sécurité privée », indique l’Afp.



Bamako, poursuit l’agence France presse qui cite le communiqué, « exige que des preuves lui soient apportées par des sources indépendantes » et « tient à préciser qu’au même titre que la mission européenne de formation [EUTM], des formateurs russes sont présents au Mali dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité nationales ».



Très remontées, les autorités maliennes, demandent à « être jugées sur des actes plutôt que sur des rumeurs ». Elles ont également tenu, dans ce communiqué signé du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maiga, « à rappeler que l’Etat malien n’est engagé que dans un partenariat d’Etat à Etat avec la Fédération de Russie, son partenaire historique ».





Les pays engagés dans l’opération Takuba (la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Suède et le Canada), avaient « condamné fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien » , jeudi dernier. Ils dénonçaient ainsi, « l’implication du gouvernement de la Fédération de Russie dans la fourniture d’un soutien matériel au déploiement du Groupe Wagner au Mali ».



« Nous appelons la Russie à se comporter de manière responsable et constructive dans la région », avaient-ils insisté dans leur communiqué.