Mali : Elle découpe son mari et écope de la peine de mort

« Je l’ai tué pour ce qu’il me faisait subir dans le foyer ». Ces propos sont d’une Malienne qui a froidement assassiné son mari avant de le découper en morceaux. Elle a été reconnue coupable d’assassinat par une Cour d’assises malienne et condamnée à la peine de mort le jeudi 19 janvier dernier. La même peine a été infligée à son féticheur pour complicité d’assassinat, charlatanisme, extorsion, dépossession frauduleuse et escroquerie, indique Maliweb.





Il l’aurait convaincu que son mari voulait attenter à sa vie





Tout a commencé par une plainte de la meurtrière contre son féticheur, selon l’arrêt de mise en accusation. En effet, celle-ci avait saisi le commissariat de police de Kalabancoro dans le cercle de Kati pour se plaindre d’une dépossession frauduleuse et d’escroquerie. L’auteur de ces délits serait donc son féticheur. Elle aurait sollicité ce dernier pour régler des problèmes au sein de son foyer mais après moult sacrifices, rien n’avait changé ; au contraire, les choses allaient de mal en pis. Le féticheur aurait fini par la convaincre que son mari voulait attenter à sa vie. Il lui conseille alors de prendre les devants. Ainsi donc, une nuit, elle laissa la porte de sa maison entrouverte. Les hommes de main du féticheur seraient alors venus chercher son mari pour l’assassiner. Le féticheur aurait ensuite détourné ses biens (meurtrière).





L’homme en question a réfuté ces accusations devant les policiers. Il soutient que c’est sa cliente qui a plutôt tué son mari. Et c’est après avoir commis le crime qu’elle s’est portée vers lui pour demander son aide. De plus, elle lui aurait remis comme rémunération pour ses consultations, les documents d’une parcelle à usage d’habitation et deux maisons bâties.







Elle a jeté son corps découpé dans une rivière





Interrogée à nouveau, celle-ci a fini par avouer son crime. Elle dit avoir porté plusieurs coups de machette à son mari en pleine tête alors que celui-ci dormait. Ensuite, elle a découpé son corps en morceaux avant de les enfouir dans trois sacs, puis de les jeter dans une rivière. La quadragénaire ne dédouane pas le féticheur.