Mali : Imam Dicko de retour

L’imam Mahmoud Dicko est de retour sur la scène publique au Mali. Le religieux a pris la parole dimanche pour s’adresser aux Malien et à la communauté internationale.



Tout d’abord, l’imam Dicko a fait comprendre qu’il ne peut pas se taire, pour avoir été un acteur du changement. « …des gens sont morts devant ma porte et devant ma mosquée. Je ne peux pas rester en dehors de la suite", a prévenu l’imam.



Le religieux influent justifie sa prise de parole et dit ce qu’il a constaté : "Je vois que ça ne va pas. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole". Imam Dicko regrette surtout que la porte d’Assimi Goïta soit fermée. "On ne s'entend pas entre nous, on n’est pas avec le reste du monde. Il faut qu'on se donne la main sinon le pays n'est pas sur la bonne voie", plaide-t-il.



L’imam appelle aussi la communauté internationale, la Cedeao en particulier, à plus de solidarité. Il sollicite ‘’leur indulgence, leur compréhension et leur accompagnement’’. « Notre pays traverse une situation difficile aujourd’hui. Le peuple malien est un peuple reconnaissant, nous ne sommes pas un peuple ingrat», a-t-il dit.