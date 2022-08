Mali: Le gouvernement interdit la consommation et la commercialisation de la chicha

Les autorités de la République du Mali viennent d'interdire l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha dans tout le pays. L'annonce a été faite à travers un communiqué le lundi 15 août 2022.



Selon l'arrêté, "toute personne qui se rend coupable de la production ou l'importation de la chicha ou tout autre appareil similaire, est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 18 000 francs F CFA". Par ailleurs, toute personne reconnue "coupable de la commercialisation de la chicha ou tout autre appareil est punie d'une amende de 300 à 10 000 francs CFA". De l'autre côté, poursuit le communiqué, tout individu qui se rend coupable de l'usage de la chicha ou tout autre appareil est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 10 000 francs CFA.